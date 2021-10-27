Eskişehir'de bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Eskişehir'de bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Eskişehir'de Sibel Yıldız, tartıştığı kocası Tahir Yıldız'ı ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Yıldız, tutuklandı.

Dün gece yarısı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sultandere Mahallesi’nde meydana gelen olayda Tahir ve Sibel Yıldız çifti, evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA KOCASINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavga sırasında mutfaktan bıçak alan Sibel Yıldız, kocası Tahir Yıldız’ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, burada doktorların müdalalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Sibel Yıldız’ı yakalayıp gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Yıldız, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.









