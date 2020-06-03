Eskişehir'de bir kadın tartıştığı sevgilisini öldürdü

Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren ve sonrasında kaçan kadın, polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'den gelen Özlem Ç. (32), sevgilisi Emrah Sanat ile Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta birinci kattaki apart dairede buluştu.

Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı 32 yaşındaki Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sesleri duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emrah Sanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Özlem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Emrah Sanat'ın acı haberi alan yakınları, olay yerine gelince gözyaşlarına boğuldu. Sanat'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Ç.'nin Huzur Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Özlem Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç., işlemleri için emniyete götürüldü.