Eskişehir’de bir kadını taciz eden iki zabıta memuru açığa alındı

Eskişehir’de bir kadını taciz eden iki zabıta memuru açığa alındı

Tanıştıkları kadınla önce şehir merkezinde gezen zabıta ekipleri, daha sonra genç kadını ıssız bir alana götürerek cinsel saldırıda bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde görevli olan 2 zabıta memuru A.E. ile B.D., AVM önünde buluştukları kadını resmi araca bindirerek bölgeden uzaklaştı.

Araçla merkezi bölgede bir süre dolaşmalarının ardından boş bir araziye giden ekipler, S.T. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu.

Olayın ardından kriz geçiren kadın, kendisini taciz eden şahıslar tarafından hastaneye bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hastanede tedavisi tamamlanan S.T., Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek A.E. ve B.D.'den 'cinsel saldırı' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İhbarın ardından, polis ekipleri tarafından yakalanan memurlar gözaltına alındı.

İfadeleri alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Ekipler, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait resmi araçta inceleme başlattı.

Tacize uğrayan kadının bahsettiği noktalardan aracın takip sinyali verdiği tespit edildi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve adı geçen iki personelin açığa alındığını duyurdu.