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    Eskişehir'de bir kedinin yakılarak öldüğü belirlendi

    Odunpazarı ilçesinde bir kedinin yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapan şahsı bulmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 17:42
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    Eskişehir'de bir kedinin yakılarak öldüğü belirlendi

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'ndeki boş bir arazide, yakılmış olduğu belirlenen bir kedi bulundu.

    Kediyi görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Öldürülen kedi ise Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerince incelemeye alındıktan sonra gömüldü.

    "BU CANİ YAKALANSIN"

    Olay ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, "Gelen ihbarla 71 Evler Mahallesi'nde canice kedinin yakıldığını öğrendik. Kedinin yakıldığı haberini alınca kahrolduk. Bu kadar cani ne zaman olduk?

    Yüreğim o mazlum kediyle yandı. Yapanlar kim ya da kimlerse tüm kurumları bu konuda göreve davet ettik.

    Dernek olarak suç duyurusunda bulunduk. HAYDİ ekipleri, şu an kamera incelemesi yapıyor. Bu caninin bir an önce yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız." dedi. Soruşturma sürüyor.

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