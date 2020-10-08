Eskişehir'de bir kişi, iş ortağını öldürdü

Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

Eskişehi'de borç nedeniyle çıktığı iddia edilen 2 müteahhit ortağın kavgası, ölümle sona erdi.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'ta, bir apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında, borç yüzünden tartışma yaşandı.

KAVGA BÜYÜDÜ, ORTAĞINI BAŞINDAN VURDU

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Servet T, evde bulunan tabanca ile Muhammet A'yı başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

KENDİSİ DE YARALANAN ŞAHIS, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis ekiplerinin eşliğinde 112 Acil Sağlık servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

PARA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Tedavi altına alınan şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammet A'nın cesedi ise incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ilk ifadesinde, Muhammet A. ile aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını, boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.