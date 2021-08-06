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- Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı
Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı
Bor madeni tesislerinde trafo patlaması sonucu yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 14:56
- Güncelleme : 06.08.2021 - 15:40
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bor madeni üretimi yapılan fabrikada, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
'Penta-4' isimli birimde çıkan ve kısa süre içerisinde etkisini artıran yangına, tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, köpük sıkarak yangına müdahale ederken, destek için itfaiyeye haber verildi.
Tesislere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise ayakta müdahale edildi.
Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı VİDEO