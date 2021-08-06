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    Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı

    Bor madeni tesislerinde trafo patlaması sonucu yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 15:40
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    Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı

    Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bor madeni üretimi yapılan fabrikada, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

    'Penta-4' isimli birimde çıkan ve kısa süre içerisinde etkisini artıran yangına, tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, köpük sıkarak yangına müdahale ederken, destek için itfaiyeye haber verildi.

    Tesislere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

    Eskişehir de bor madeni tesislerinde trafo patladı #1

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

    Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise ayakta müdahale edildi.

    Eskişehir'de bor madeni tesislerinde trafo patladı VİDEO

    Eskişehir de bor madeni tesislerinde trafo patladı #2

    Eskişehir de bor madeni tesislerinde trafo patladı #3

    Eskişehir de bor madeni tesislerinde trafo patladı #4

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