Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.890
0.35%
BTXN Coin
26.10
5.11%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Eskişehir'de boş arazi çöplüğe döndü

    Kentte bulunan boş araziye atılan çöpler kötü görüntüler oluştururken, durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi. Araziye uyarı işaretlerine rağmen çöp atıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de boş arazi çöplüğe döndü

    Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokak üzerinde bulunan bir arazi, çöplüğe döndü.

    Arazinin son hali çekilen karelere yansırken, arazide; şişe, poşet, pantolon ve doğada yok olması uzun süren çok sayıda plastik atık görüldü.

    Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan çöpler, bölgede yaşayanları rahatsız ediyor.

    VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Arazinin çitlerle çevrili olması ve üzerinde uyarı işaretinin bulunmasına rağmen bu kadar çöp barındırması ise görenleri düşündürüyor.

    Çevrede yaşayan vatandaşlar daha duyarlı olunması gerektiği çağrısında bulunarak, yetkililerden yardım istiyor.

    Eskişehir de boş arazi çöplüğe döndü #1

    Eskişehir de boş arazi çöplüğe döndü #2

    Eskişehir de boş arazi çöplüğe döndü #3

    Eskişehir de boş arazi çöplüğe döndü #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir