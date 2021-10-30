Eskişehir'de boş arazi çöplüğe döndü

Kentte bulunan boş araziye atılan çöpler kötü görüntüler oluştururken, durumdan rahatsız olan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi. Araziye uyarı işaretlerine rağmen çöp atıldığı öğrenildi.

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokak üzerinde bulunan bir arazi, çöplüğe döndü.

Arazinin son hali çekilen karelere yansırken, arazide; şişe, poşet, pantolon ve doğada yok olması uzun süren çok sayıda plastik atık görüldü.

Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan çöpler, bölgede yaşayanları rahatsız ediyor.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Arazinin çitlerle çevrili olması ve üzerinde uyarı işaretinin bulunmasına rağmen bu kadar çöp barındırması ise görenleri düşündürüyor.

Çevrede yaşayan vatandaşlar daha duyarlı olunması gerektiği çağrısında bulunarak, yetkililerden yardım istiyor.