Park halindeki otomobili çekiciye yükleyerek çalarak Ankara'ya götüren 2 hırsız tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kurşunlu, 2007 model otomobilinin plakasını kayıtlardan düşürerek otopark olarak kullanılan boş arsaya park etti.

Komşuları, bir süre sonra Kurşunlu'yu arayıp otomobilinin yerinde olmadığını söyledi.

Arsaya gelen araç sahibi ise durumu polise bildirdi.

ÇEKİCİYLE ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından, aracın 2 şüpheli tarafından çekiciye yüklenerek çalındığı ve Ankara'ya götürüldüğü ortaya çıktı.

Eskişehir'de boş arsada bulunan aracı çekiciyle çaldılar VİDEO

İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Hırsızların da 'oto hırsızlığı'ndan sabıka dosyası bulunan Onur A. ve Mustafa I. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı.

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"BÜYÜK CESARET"

Çekiciyle araç çalınmasına ilk defa denk geldiğini anlatan Kurşunlu, şunları söyledi:

"Kaçırıldığını çok duyduk ama çekiciyle çalındığını ilk defa duyuyorum. Çok değişik bir yöntem, 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı, inşallah bizim aracımız da bulunur. Büyük rahatlık bu, insanlarda iyi cesaret var demek ki. Biz kendimize bahçe yapıyoruz. Bahçe şehir dışında, hani oradan çalınsa o zaman ‘şehir dışı kimse görmüyor’ derdim ama şehrin ortasında ve büyük bir cesaret. Daha neler duyacağız, yakında belki uçak alıp götürürler."

Kurşunlu’nun çalınan otomobilinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

