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Eskişehir'de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Eskişehir'de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

Eskişehir’de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3’üncü kattan sokağa attı.