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    Eskişehir'de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

    Eskişehir’de, iddiaya göre eşinden ayrılan ve önceden de psikolojik sorunları olan şahıs bunalım geçirerek evdeki eşyalarını 3’üncü kattan sokağa attı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 16:33
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    Eskişehir'de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı

    İstiklal mahallesi'nde ikamet eden E.A., öğle saatlerinde 3’üncü kattaki evindeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren olayda şahıs mutfak tüpünden çocuk bezine kadar bir çok eşyayı sokağa fırlatarak aşağıdaki vatandaşları tehlikeye soktu.

    "BABAM GELSİN"

    Yanına kimsenin gelmesini istemeyen şahıs, "Babam gelsin!" diyerek bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve mahalle muhtarının ikna çabalarıyla evinden çıkarılan E.A., sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Çevreye atılan eşyalar yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, şans eseri kimse yara almadı.


    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #1

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #2

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #3

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #4

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #5

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #6

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #7

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #8

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #9

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #10

    Eskişehir de bunalım geçiren şahıs sokağı birbirine kattı #11

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