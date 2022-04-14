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- Eskişehir'de çadırda yaşayan ailenin 4 çocuğu zehirlendi
Eskişehir'de çadırda yaşayan ailenin 4 çocuğu zehirlendi
Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve yaşamını çadırda sürdüren ailenin 4 çocuğu, içeride yaktıkları sobanın gazından etkilendi. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 14.04.2022 - 17:58
- Güncelleme : 14.04.2022 - 18:05
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi’nde Suriyeli bir aile, çadırda yaşamını sürdürüyordu.
Havaların soğuk olması nedeniyle çadırda soba yakan ailenin 4 çocuğu, dumandan etkilendi.
Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) Salih A. (6) isimli çocuklar, gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Soba dumanından zehirlendiler
Rahatsızlanan çocuklar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.