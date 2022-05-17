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    Eskişehir'de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi

    Eskişehir'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı, hayatını kaybetti.
    • 17.05.2022 - 20:40
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    Eskişehir'de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

    Apartman boşluğuna düştü

    Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı’nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #1

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #2

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #3

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #4

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #5

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #6

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #7

    Eskişehir de cam silen genç kız apartman boşluğuna düşerek can verdi #8


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