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    Eskişehir'de çarptığı araca para bırakan sürücü

    Park halindeki araca çarpan sürücü 10 lira ve "Hasarınız için aynanıza para bıraktım" notu bıraktı. Araç sahibi zararının 2 bin 300 lira olduğunu söyledi.
    • 12.07.2022 - 15:51
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    Eskişehir'de çarptığı araca para bırakan sürücü

    Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.

    Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

    Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

    "Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim"

    Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm.

    "Zararım 2 bin 300 lira"

    Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

    Eskişehir de çarptığı araca para bırakan sürücü #1

    Eskişehir de çarptığı araca para bırakan sürücü #2

    Eskişehir de çarptığı araca para bırakan sürücü #3

    Eskişehir de çarptığı araca para bırakan sürücü #4



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