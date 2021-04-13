Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isterken servis otobüsünün altında kalan yaya, metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Eskişehir Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, bir beyaz eşya fabrikasına işçi taşıyan Reşit Can'ın kullandığı otobüs, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya’ya çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Sürücü kazayı fark etmezken, otobüsün arka lastiği ve çamurluğu arasında sıkışan Ali Akasya, yaklaşık 160 metre sürüklendi.

Ali Akasya, otobüsün kasisten geçtiği sırada sıkıştığı yerden düştü. Reşit Can ise otobüsü Emek Mahallesi’ndeki Cihannur Sokak’a park ederek evine gitti.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kasis üzerinde Ali Akasya’nın cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akasya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kazanın yaklaşık 160 metre geride meydana geldiğini, Ali Akasyanın otobüsün altına sıkıştığı ve durmadan yoluna devam ettiğini tespit etti.

Evinde gözaltına alınan Reşit Can, ifadesi için emniyete götürüldü. Polislerin kaza yaptığını söylediği Can, kimseye çarpmadığını öne sürdü.

"OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Bölgede oturan vatandaşlardan Erdoğan Çakmak, “Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk, dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orda vurup sürükleyerek geliyor. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük.” dedi.

Eskişehir'de çarptığı yayayı 160 metre sürükledi VİDEO

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reşit Can’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.













