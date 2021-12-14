Eskişehir'de çatıyı yakan kapıcının cezası belli oldu

İşten çıkarılması üzerine çalıştığı sitenin çatısında yangın çıkaran kapıcı hakkında hazırlanan iddianamede, 'mala zarar verme' suçundan 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin, 11 katlı C bloğunun çatı katında yangın çıktı.

Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre Aydoğdu (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi.

İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN ÇATIYI YAKTI

Çıkardığı yangınla blokta yaşayan yaklaşık 200 kişinin can güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, aynı gece polis ekiplerince yakalanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede Aydoğdu hakkında 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun, 'yangın çıkarmak' suretiyle işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezasının 1 kata kadar arttırılması ve 'birden fazla kişiye tek fiille işlenmesi' nedeniyle cezanın dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılması talep edildi.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Ayrıca iddianamede, Aydoğdu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan, 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi.

"BİR ANLIK BUNALIMLA YAPTIM" DEDİ

Yangın kontrol panelindeki parmak izi kapıcının parmak iziyle eşleşti.Yunus Emre Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında alınan emniyetteki ifadesinde; işten çıkarıldığına dair kendisine bir kâğıt gönderilmesi üzerine bir anlık bunalımla çatı tahtalarını yanıcı veya yakıcı madde kullanmadan tek bir yerden tutuşturduğunu söylediği öğrenildi.

TOPLAM 10 AYDAN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılıktaki ifadesinde ise zanlının, işten ayrılma stresiyle çakmak kullanarak çatı katını yaktığı, kapıları ve yangın alarm cihazını kapatmadığını ve binada yangın söndürme sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.