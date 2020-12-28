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    Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar

    Polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.12.2020 - 08:06
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    Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Kimliği tespit edilen 2 şüpheli çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

    ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

    Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu.

    İçindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi.

    Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar #1

    BİRİ TUTUKLANDI

    Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şüphelilerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanmamak için çekici kullandıkları ortaya çıktı.

    Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar #2

    Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar #3

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