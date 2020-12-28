- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar
Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar
- DHA
- 28.12.2020 - 08:06
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kimliği tespit edilen 2 şüpheli çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosiklet yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal etti.
ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU
Polis ekiplerince takibe alınan çekici, düzenlenen operasyonla durduruldu.
İçindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 296 gram metamfetamin ile 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi.
BİRİ TUTUKLANDI
Sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin sokağa çıkma yasağında polise yakalanmamak için çekici kullandıkları ortaya çıktı.
Soruşturma sürüyor.