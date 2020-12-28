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Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar

Eskişehir’de çekiciyle yasağı ihlal edip, uyuşturucu sattılar

Polise yakalanmamak için çekiciye, arızalı görünümü verdikleri otomobil ve motosikleti yükleyip sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şüpheli, uyuşturucu satarken gözaltına alındı.