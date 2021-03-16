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    Eskişehir'de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

    Eskişehir'de, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşım yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:33
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    Eskişehir'de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

    Eskişehir’de yaşayan M.S.G., ‘sosyal deney yapıyorum’ diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu.

    Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.’yi takibe aldı.

    SERBEST BIRAKILDI

    Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı.

    Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı #1

    Eskişehir de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı #2

    Eskişehir de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı #3

    Eskişehir de cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı #4

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