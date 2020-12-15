Eskişehir'de çoban arkadaşını öldürüp, gömen şahıs tutuklandı

Cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren iş arkadaşı tarafından öldürülen şahsın cesedinden geriye kalan kemik parçaları 5 ay sonra bulundu.

Konya'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Übeydullah Muradi, geçen yıl Kasım ayında Eskişehir'e gelerek çoban olan Afgan arkadaşı Komak Bay'ın yanıda çalışmaya başladı.

Komak Bay, iddiaya göre 2 kez Übeydullah Muradi’ye kaldıkları çoban evinde cinsel saldırıda bulundu.

SALDIRILAR DEVAM EDİNCE ÖLDÜRÜP, GÖMDÜ

Bunun üzerine Übeydullah Muradi, Komak Bay'ı tüfekle vurarak öldürdü. Muradi, Bay'ın cesedini yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıyarak, Gür mevkiinde toprağa gömdü ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

5 AY SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Başka bir çoban ise Gür mevkiindeki merada kafatası ve bazı kemikler bulurak durumu Mihalıççık Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Yapılan incelemede kemiklerin bir insana ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mihalıççık Cumhuriyet Savcılığı ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince soruşturma başlatıldı.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Yapılan incelemelerin ardından yakın çiftliklerde çalışanların ifadelerin başvurulurken Komak Bay'ın uzun süredir kayıp olduğu anlaşıldı. Aynı evde kaldığı Übeydullah Muradi ise Komak Bay’ın çalışmak için başka bir şehre gitmiş olabileceğini söyledi. Çoban evinden alınan Komak Bay'ın giysileri, kafatası ve kemiklerle birlikte DNA incelemesi için kriminal laboratuvarına gönderildi.

Komak Bay’ın gömleğinden alınan DNA profili ile kafatası kemiklerinden alınan örnekler eşleşti. Bunun üzerine bulunan kafatası ve kemiklerin Afganistan uyruklu Komak Bay’a ait olduğu tespit edildi.

İŞ ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yapılan incelemede Komak Bay’ın kayıp olan cep telefonuna ocak ayında Übeydullah Muradi’nin 2 kez kendi kartını takarak kullanıldığı belirlendi.

Bu süreçte takip edilen Übeydullah Muradi, çobanlık yaptığı Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak cinayeti itiraf etti.

"ELLERİMLE ÜZERİNE TOPRAK ATTIM"

Katil zanlısı Muradi'nin verdiği ifadesinde, "Beraber çobanlık yapıyorduk. Olaydan 3 gün önce gelmişti ve 2 kez odama zorla girip bana cinsel saldırıda bulundu. Ben de tüfekle öldürdükten sonra cesedi sırtımda taşıyıp, eve 1 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalının yanına koyup üzerine ellerimle toprak atarak gömdüm." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mihalıççık Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemleri tamamlanan Übeydullah Muradi, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.