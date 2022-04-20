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    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki kadına çöp kamyonunun çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 20.04.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 14:19
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    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada

    Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde seyir halinde olan Hakan Ş. idaresindeki çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Emine Çakmak’a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakmak, kamyonun hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çakmak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada VİDEO

    Feci kaza kamerada

    İHA’nın haberine göre çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

    18 Nisan tarihinde meydana gelen kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada #1

    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada #2

    Eskişehir’de çöp kamyonu yaşlı kadını ezdi: Feci kaza kamerada #3


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