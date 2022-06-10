Petrol
120.64
-1.97%
Euro
17.8974
-1.97%
Dolar
16.9745
-0.84%
Altın
1.011
-0.86%
Borsa
2553
-0.73%
Bitcoin
506.577
-2.63%
BTXN Coin
10.35
-9.52%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Eskişehir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Tereörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • 10.06.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda, DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    3 kişi tutuklandı

    Şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı, 1’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı #1


    İlginizi Çekebilir

    Gözyaşları şelale! Hepsi Grubu'nun Eren'i meğer anneymiş... İşte dünya tatlısı kızı
    Medya

    Gözyaşları şelale! Hepsi Grubu'nun Eren'i meğer anneymiş... İşte dünya tatlısı kızı

    Fenerbahçe potada şampiyonluğa çok yakın
    Basketbol

    Fenerbahçe potada şampiyonluğa çok yakın

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir