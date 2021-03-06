Mihalıççık ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, helikopterle kurtarıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisinde 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT ve Jandarma personelinden oluşan kurtarma ekibi, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına ait helikopterin de desteği ile çalışma başlattı.

4 KİŞİ KURTARILDI

Mahsur kalan M.E.Ç, H.G, O.Ö. ve A.Ç, bulundukları yerden helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Hafif yaralı olan M.E.Ç, O.Ö. ve A.Ç, Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Eskişehir'de dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı İZLE

