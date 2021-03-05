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    Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu

    Cadde üzerinde seyir halinde olan motorlu kurye, bir anlık dalgınlıkla önündeki araca çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 15:33
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    Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

    Trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden motorlu kurye, bir otomobile arkadan çarptı.

    ŞOKU ATLATAMADI

    Kazanın ardından iki sürücü de şoka girdi.

    HASARI İNCELEDİLER

    Bir süre olayın şokunu atlamayan sürücüler, araçlarında meydana gelen zararı tespit için inceleme yaptı.

    Otomobilin sol farının kırıldığı tespit edildi.

    Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu #1

    KAZAYA SİNİRLENDİ

    Otomobil sürücüsü olay üzerine sinirlenerek tepki verdi.

    MADDİ HASAR GERÇEKLEŞTİ

    Dalgınlık sonucu gerçekleşen kaza, sadece maddi hasarla atlatıldı.

    Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu #2

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