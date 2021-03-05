- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu
Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu
Cadde üzerinde seyir halinde olan motorlu kurye, bir anlık dalgınlıkla önündeki araca çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.
- İHA
- 05.03.2021 - 15:33
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu
Trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden motorlu kurye, bir otomobile arkadan çarptı.
ŞOKU ATLATAMADI
Kazanın ardından iki sürücü de şoka girdi.
HASARI İNCELEDİLER
Bir süre olayın şokunu atlamayan sürücüler, araçlarında meydana gelen zararı tespit için inceleme yaptı.
Otomobilin sol farının kırıldığı tespit edildi.
KAZAYA SİNİRLENDİ
Otomobil sürücüsü olay üzerine sinirlenerek tepki verdi.
MADDİ HASAR GERÇEKLEŞTİ
Dalgınlık sonucu gerçekleşen kaza, sadece maddi hasarla atlatıldı.