Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu

Eskişehir’de dalgın motorlu kurye kazaya neden oldu

Cadde üzerinde seyir halinde olan motorlu kurye, bir anlık dalgınlıkla önündeki araca çarptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir anlık dalgınlık kazaya neden oldu

Trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden motorlu kurye, bir otomobile arkadan çarptı.

ŞOKU ATLATAMADI

Kazanın ardından iki sürücü de şoka girdi.

HASARI İNCELEDİLER

Bir süre olayın şokunu atlamayan sürücüler, araçlarında meydana gelen zararı tespit için inceleme yaptı.

Otomobilin sol farının kırıldığı tespit edildi.

KAZAYA SİNİRLENDİ

Otomobil sürücüsü olay üzerine sinirlenerek tepki verdi.

MADDİ HASAR GERÇEKLEŞTİ

Dalgınlık sonucu gerçekleşen kaza, sadece maddi hasarla atlatıldı.