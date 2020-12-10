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    Eskişehir'de define kazısı sırasında bir kişi öldürüldü

    7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Patlamaya neden olduğu öne sürülen kişi ise diğerleri tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 07:44
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    Eskişehir'de define kazısı sırasında bir kişi öldürüldü

    Eskişehir’de oturan Mehmet Sarıoğlu (52), Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkisine gitti.

    Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler, önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu öne sürülen patlayıcı infilak etti.

    Define arayan şüphelilerden Ömer K., yüzünden ve elinden ağır yaralandı.

    DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

    Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken, Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.’nin kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü.

    Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu’nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi’nde götürüp, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

    Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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    GERİYE KALAN 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

    Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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    ARAÇTA PATLAYICI BULUNDU

    Şüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı.

    Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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