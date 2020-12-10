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Eskişehir'de define kazısı sırasında bir kişi öldürüldü

Eskişehir'de define kazısı sırasında bir kişi öldürüldü

7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Patlamaya neden olduğu öne sürülen kişi ise diğerleri tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybetti.