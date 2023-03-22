Eskişehir’de ‘depremzede öğrenci başörtülü diye okula kaydedilmedi’ iddiası

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve hala başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları'na, deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığı iddia edildi.
İdari ve adli işlem başlatıldı
Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Akar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Başörtülü öğrencinin okula kaydının yapılmamasıyla ilgili gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını kaydeden Akar, okul müdürünün davranışı nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.
İddiaya konu olay hakkında ailenin yaşadıklarını anlatan Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, şunları söyledi:
"Öğrenciyi başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor"
Depremzede aile, çocuğunu Çağdaş Okullarına yazdırmak için gittiğinde oradaki okul müdürü İ.S., çocuğun başörtülü olmasını gerekçe göstererek ‘Burada rahat edemezsin, senin gibi burada başörtülü bir öğrenci ya da öğretmen yok’ diyor. Aile, okul müdürünün kendilerine şaka yaptığını zannedercesine bir tavra giriyor. Olayla ilgili ciddiyetin farkına vardıklarında tabii şaşkınlık ve üzüntü içerisinde geri dönmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kayıtları yapılmıyor. Okul müdürü öncelikle aileye kapıyı kapatıyor, sonradan da ikna etmek için uğraşıyor ve öğrenciyi başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor. Aradığı okul müdürüne de ‘sizin okulunuzda başörtülü öğrenci varsa eğer, bu öğrenci sizin oraya gelsin, orada daha rahat eder, kendisi gibi arkadaşları var’ şeklinde bir ifadede bulunuyor.
"Galiba yönetmelikten haberi yok"
Olayın takipçisi olacaklarını bildiren Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Akar, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle şunu üzülerek ifade edeyim; burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okul. MEB’e bağlı mevzuatlarla yönetilen bir okul. Ancak galiba okul müdürünün mevzuata dair bilgisi yok. 2012 yılında yayınlanan MEB’ bağlı okullardaki öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinden haberi yok ki böyle bir davranışa giriyor. Biz bu konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili şu anda da zaten gerekli adli ve idari işlemler yapılıyor. Biz de konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Hiçbir zaman kişinin kılık kıyafet, düşüncesi ya da başka bir gerekçe göstererek eğitim öğretim hakkının elinden alınmasına rıza gösteremeyiz. Bununla ilgili gereken tepkiyi gösteririz, gösterdik de.