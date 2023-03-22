Eskişehir’de ‘depremzede öğrenci başörtülü diye okula kaydedilmedi’ iddiası Bir depremzede öğrencinin başörtülü olduğu için özel okula kaydedilmediği iddiası üzerine, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Okul müdürü hakkında adli işlem başlatılırken, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şubesi, konunun takipçisi olacağını bildirdi.

İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve hala başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları'na, deprem bölgesinden gelen bir öğrencinin başörtüsü gerekçe gösterilerek alınmadığı iddia edildi.

İdari ve adli işlem başlatıldı

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Akar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başörtülü öğrencinin okula kaydının yapılmamasıyla ilgili gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığını kaydeden Akar, okul müdürünün davranışı nedeniyle üzüntü duyduklarını söyledi.

İddiaya konu olay hakkında ailenin yaşadıklarını anlatan Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, şunları söyledi:

"Öğrenciyi başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor"

Depremzede aile, çocuğunu Çağdaş Okullarına yazdırmak için gittiğinde oradaki okul müdürü İ.S., çocuğun başörtülü olmasını gerekçe göstererek ‘Burada rahat edemezsin, senin gibi burada başörtülü bir öğrenci ya da öğretmen yok’ diyor. Aile, okul müdürünün kendilerine şaka yaptığını zannedercesine bir tavra giriyor. Olayla ilgili ciddiyetin farkına vardıklarında tabii şaşkınlık ve üzüntü içerisinde geri dönmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kayıtları yapılmıyor. Okul müdürü öncelikle aileye kapıyı kapatıyor, sonradan da ikna etmek için uğraşıyor ve öğrenciyi başka bir okula yönlendirmeye kalkışıyor. Aradığı okul müdürüne de ‘sizin okulunuzda başörtülü öğrenci varsa eğer, bu öğrenci sizin oraya gelsin, orada daha rahat eder, kendisi gibi arkadaşları var’ şeklinde bir ifadede bulunuyor.

"Galiba yönetmelikten haberi yok"

Olayın takipçisi olacaklarını bildiren Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Akar, şu ifadeleri kullandı: