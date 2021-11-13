Eskişehir'de dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Dernek görünümlü kumarhaneye yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 55 kişiye toplam 73 bin lira para cezası kesilirken, mekan sahibi gözaltına alındı.

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasına kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 55 kişiye toplamda 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

İKİNCİ KEZ MÜDÜRLENDİ

Daha önce de aynı sebeple baskın yapılan ve mühürlenen dernek binası tekrar mühürlendi.

1 GÖZALTI

Derneğin sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenilirken, operasyonda polise mukavemet eden S.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

