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- Eskişehir'de dernekte kumara 232 bin lira ceza
Eskişehir'de dernekte kumara 232 bin lira ceza
Ekiplerin bir dernek lokaline yaptığı baskında pandemi tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye para cezası kesildi.
- İHA
- 11.07.2021 - 14:15
- Güncelleme : 11.07.2021 - 14:18
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler, Hoşnudiye Mahallesi’ndeki bir dernek lokaline baskın düzenledi.
44 KİŞİYE 232 BİN LİRA CEZA
Operasyonda sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na Muhalefet’ suçundan toplamda 232 bin 100 lira para ceza uygulandı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Dernek sorumlusu hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ ve ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’ suçlarından işlem yapıldı.
Eskişehir'de dernekte kumara 232 bin lira ceza ViDEO