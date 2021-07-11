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Eskişehir'de dernekte kumara 232 bin lira ceza

Eskişehir'de dernekte kumara 232 bin lira ceza

Ekiplerin bir dernek lokaline yaptığı baskında pandemi tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye para cezası kesildi.