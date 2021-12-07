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- Eskişehir'de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu
Eskişehir'de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu
Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bilinmeyen nedenle devrilen kamyondaki şoför, kendi imkanlarıyla camdan çıktı.
- İHA
- 07.12.2021 - 11:56
- Güncelleme : 07.12.2021 - 12:19
Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyreden 03 BG 819 plakalı soğutma sistemli et taşıma kamyonu, bilinmeyen nedenle yol kenarına devrildi.
ÖN CAMDAN ÇIKTI
Frigorifik kamyonun sürücüsünün ise devrilen kamyonun içerisinden kendi imkanlarıyla ön camdan çıktığı öğrenildi.
Yaralananın olmadığı kazada, ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.