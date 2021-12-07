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    Eskişehir'de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu

    Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bilinmeyen nedenle devrilen kamyondaki şoför, kendi imkanlarıyla camdan çıktı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 12:19
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    Eskişehir'de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu

    Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde seyreden 03 BG 819 plakalı soğutma sistemli et taşıma kamyonu, bilinmeyen nedenle yol kenarına devrildi.

    ÖN CAMDAN ÇIKTI

    Frigorifik kamyonun sürücüsünün ise devrilen kamyonun içerisinden kendi imkanlarıyla ön camdan çıktığı öğrenildi.

    Yaralananın olmadığı kazada, ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu #1

    Eskişehir de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu #2

    Eskişehir de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu #3

    Eskişehir de şoför, devrilen kamyonun camından çıkarak kurtuldu #4

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