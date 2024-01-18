Eskişehir'de eğlence mekanlarının güvenlik görevlileri birbirine girdi: 15 gözaltı

İHA
Eskişehir'in İsmet İnönü-2 Caddesi’nde faaliyet gösteren iki eğlence mekanı güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada M.A.T. isimli şahıs silahla yaralandı.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerce çalışma yapıldı.
15 kişi gözaltına alındı
Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri O.A., M.Ç.A., M.U.B., A.C.D., A.B., A.Ç., C.T., K.U., O.B., Y.E., H.Ö., T.A.Y., A.P., M.S.E. ve C.C.B.U. isimli şahıslar oldukları tespit edilerek ekiplerce yakalandı.
4 kişi tutuklandı
M.U.B. isimli şüphelinin iki ayrı suçtan toplam 10 yıl 8 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.C.D., A.B., A.Ç., M.U.B. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış