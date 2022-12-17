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    Eskişehir'de Elif Nur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

    6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında hala ile amca da tutuklanırken babaanne Cihangül Kurumlu da yakalanarak gözaltına alındı.
    • 17.12.2022 - 20:54
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    Eskişehir'de Elif Nur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı.

    Çocukları Elif Nur (6), Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

    Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı.

    Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Hala ve amca tutuklandı

    Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir de Elif Nur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı #1

    Babaanne yakalandı

    Aynı evde kalan ve ölen Elif Nur Tiftik’in yanı sıra Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin diğer çocukları 9 yaşındaki Yiğit, 12 yaşındaki Metin’e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, Fevziçakmak Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu, işlemleri için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne getirildi.

    DHA'nın haberine göre; soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de Elif Nur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı #2

    Eskişehir de Elif Nur’un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı #3


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