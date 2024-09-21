Eskişehir'de engelli çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak kızın annesi, üvey babası ve yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

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İHA

Eskişehir'de 17 yaşındaki engelli P.D. isimli kız çocuğuna, yabancı uyruklu C.Z. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan C.Z. ile kızın annesi A.K. ve üvey babası S.K.'nin işlemleri tamamlandı.

CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA 3 TUTUKLAMA

P.D.'ye cinsel istismarda bulunan C.Z., "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, P.D.'nin annesi A.K. hakkında çocukları P.D. ve B.K.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama" suçlarından, P.D.'nin üvey babası S.K., mağdur P.D.'ye yönelik gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda "silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)