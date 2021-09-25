Eskişehir'de engelli çocuğuna cihaz almak isteyen baba, sosyal medyada dolandırıldı

İşitme engelli oğlunun cihazının arızalanması üzerine bankalara yaptığı kredi başvurusu reddedilen Halil Saçar, sosyal medya dolandırıcılarının 12-36 ay vadeli kredi tuzağına düştü.

Eskişehir’de ikamet eden Halil Saçar, doğuştan işitme engelli olan oğlunun işitme cihazı arızalanınca masrafları karşılayabilmek için bankalara kredi başvurusunda bulundu.

Başvuruları olumsuz sonuçlanan Saçar çaresiz kalınca, sosyal medyada karşılaştığı 12-36 ay vadeli krediye başvurdu.

Başvurusuna geri dönüş alan baba Saçar, cep telefonuna gelen kodu karşı tarafla paylaştıktan sonra faturasına yüklü miktarda borç geldi.

Çocuğuna işitme cihazı almak isterken dolandırılan baba Saçar, evliliklerinin 20’nci yılında çocuk sahibi olabildiklerini, uzun yıllar sonra dünyaya gelen oğulları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını ve sadece oğullarının eğitimi için İskenderun’dan Eskişehir’e taşındıklarını belirterek yaşadığı olaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Oğlum maalesef evliliğimizin 20’nci yılında oldu. 49 yaşında baba oldum. Doğuştan işitme engelli olduğu tespit edildi.

“BURAYA GELDİĞİMİZDE TEK KELİME BİLMİYORDU”

Bunun akabinde geçen zamanda 3 yıl sonra koklear implant ameliyatı yaptırdık. Diğer kulağını da bir sene sonra koklear implant yaptırdık. Eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM)’i tercih ettik, buraya gelip yerleştik. Buraya geldiğimizde tek kelime bilmiyordu. Allah’a şükürler olsun, okulumuzun, hocalarımızın ve çevremizin sayesinde konuşmaya başladı. Gayet mutluyuz.





“CİHAZIN ŞU ANKİ MALİYETİ 30-32 BİN LİRA”

Maalesef canımız yandı. Oğlumuzun iki cihazı aynı anda arızalandı. Oğlumu yanıma alıp Ankara’ya gittim. Pil yuvalarını değiştirdik, kablo kopmuştu, kabloları değiştirdik. 7 bin 600 lira ücret ödemek zorunda kaldık. Devletin karşıladığı sadece her kulak için 300 lira. Akabinde tekrar cihazlarımız arıza yaptı, servise götürdük. Sanırım cihazın bir tanesi ölmüş. Cihazın şu anki maliyeti 30-32 bin lira civarı; bunun 18 bin lira olan kısmını devlet karşılıyor, 12 bin lira olan kısmını ise benim karşılamam gerekiyor.

Eskişehir'de engelli çocuğuna cihaz almak isteyen baba, sosyal medyada dolandırıldı VİDEO



“CİHAZ OLMAYINCA ÇOCUK AGRESİFLEŞİYOR”

Ama gücümüz yok, alamıyoruz ve o cihaz olmayınca da çocuk agresifleşiyor. Ben bankalardan kredi alamayınca sosyal medyada gezinirken bir reklama denk geldim. 12 ay ila 36 ay vadeli destek kredisi gördüm. Oraya tıkladım. Oradan bana dönüş yaptılar. Dönüş sonrasında ‘bir şifre göndereceğiz, bizimle paylaşır mısın’ dedi. İncelemeden boş bulunarak ‘evet’ dedim. O anda telefon kapandı maalesef.

“ŞİFREYİ ALDIĞI AN TELEFONU KAPATTI”

Şu anda güncel olarak benden koparılan para 870 lira civarı. Benden şifreyi aldığı an telefonu kapattı. Aradım, ‘aradığınız numara kullanılmamaktadır’ diyor. Mesaj attım, telefon açık ve mesaj iletildi diyor. Bugün aradım, bu defa telefon çaldı ama bakan yok. Kesilen miktar bir numara üzerine 600 lira gönderilmiş, 200 lira İstanbul Kart’tan harcanmış, 76 lira da işlem masrafı var maalesef. Emniyete gittim, mükemmel ilgi, mükemmel alaka gördüm. Allah devletimize zeval vermesin.

“BEN PARA ARARKEN DIŞARIDAN BANA GELEN DESTEK PARAM DA GİTTİ”

Benim bir tek isteğim var. Hiçbir telefon mesajına cevap verilmesin. Sosyal medyada dolanan kredi, destek, hibe gibi hiçbir şeye inanmayın lütfen. Bakın ben mağdur oldum. Ben para ararken dışarıdan bana gelen destek param da gitti. Böylelikle oğlumun bir tarafında cihaz var, diğer tarafında yok. Bu cihaz olmayınca da agresifleşiyoruz. Çaresiziz, ne yapacağız bilemiyorum.”