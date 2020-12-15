Eskişehir’de eşini doğum gününde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

6 yıl önce doğum gününde 2 çocuğunun annesi eşini öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

40 yaşındaki eşi Huriye Kara’nın temizlikçi olarak çalıştığı Eskişehir’in İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi’ndeki Kızılay İş Merkezi’ndeki iş yerini basan Halil Kara (45), yanında getirdiği pompalı tüfekle eşini öldürmüştü.

Katil koca, cinayetin ardından polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

18 Ekim 2014 yılında işlenen cinayette bugün karar çıktı.

KARAR DURUŞMASI

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Halil Kara SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tarafların avukatları ve maktul Huriye Kara’nın yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada maktul Huriye Kara’nın avukatları, suçlamaları tekrar ederek sanığın “kasten insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti.

“KAZA İLE OLDU BEN KATİL DEĞİLİM”

Sanık Halil Kara ise eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, M.Ü. isimli şahsı öldürmek için eşinin çalıştığı yere gittiğini söyledi.

Karardan önce son savunmasını yapan sanık Halil Kara, eşini isteyerek öldürmediğini belirterek, “Olay göründüğü gibi değil. Burada olmaktan pişmanım, ben katil değilim, eşim tüfeğe asıldığı için ateş aldı ve kazayla vurdum. M.Ü.'yü arıyordum, onu vuracaktım eşim vuruldu. Eşimin içerisinde bulunduğu odanın kapısı kilitliydi. Kapıyı açamadım ve ateş ettim. Kapının ortasında açılan delikten tüfeği soktum ve eşim de silahın namlusuna asıldı. Silah ateş aldı ve eşim vuruldu. Olaydan sonra bilincim yerinde değildi.” ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karar davasında sanık Halil Kara’nın avukatı, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdüğü Kara’nın tahliyesini istedi.

Tanık ifadelerini ve sanığın son savunmasını gözden geçiren mahkeme heyeti, “eşi kasten öldürme” suçundan sanık Halil Kara’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.