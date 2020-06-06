Eskişehir'de eşini öldüren zanlı: Kendini bıçakladı

Geçtiğimiz şubat ayında eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı, "Ben öldürmedim, kendi kendini bıçakladı." dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize ve Ferhat Fidan çifti arasında geçen şubat ayında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada bıçaklanarak ağır yaralanan 35 yaşındaki Hafize Fidan, götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bir kargo şirketinde çalışan 26 yaşındaki Ferhat Fidan ise gözaltına alındı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklanarak cezaevine koyulan Fidan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Tutuklu koca Fidan'ın yargılanmasına 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Dün görülen ilk duruşmaya Ferhat Fidan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI"

Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Fidan, eşi Hafize Fidan’ın kendisini öldürdüğünü öne sürdü. Ferhat Fidan, “Eşimi ben öldürmedim. Aramızda çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçağı vücuduna sapladı. Kanlar içinde yere yığıldığını gördüm. Hemen alt katımızdaki komşulara durumu bildirip, yardım istedim. Onlar da eve geldi. Ambulansı ile hastaneye götürdük. Onu ben öldürmedim. Kendi, kendini bıçakladı.” dedi.

Mahkeme, tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.