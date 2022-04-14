Eskişehir'de eşini ve kızını bıçaklayan Afgan şahsın 22 yıl hapsi istendi

Eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abulkadir Ahmadi'nin 22 yıla kadar hapsi istenirken, ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran'ın 4 yıl hapsi talep edildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde, 5 Şubat tarihinde, Afganistan uyruklu Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi, eşi Abdulkadir Ahmadi (62) tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Kadınların çığlıklarını duyan Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17), olaya müdahale etti.

DHA’nın haberine göre; Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.

Çıkan arbede sonucunda, Ahmadi Tolga Daşkıran tarafından bıçaklandı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

22 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Afgan Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık Ahmadi hakkında olay sırasında kendisini durdurmak isteyen Hüseyin Şahin ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı için 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, eşi Shannaz Nazari'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, toplamda 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ahmadi’nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari’yi 'öldürme kastı' ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı bilgisine yer verildi.

Meşru savunma olarak değerlendirildi

İddianamede, Ahmadi'ye engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirildi. Yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı” dedi, babasından şikayetçi olmadı

Nasimgül Ahmadi ifadesinde, babası tarafından omuzundan bıçakla yaralandığını ancak şikayetçi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem, kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darbetmeye devam etti. Araya girdiğinde babam, elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı."





“Tutmasalardı, eşim beni öldürecekti”

Shannaz Nazari ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İddianamedeki ifadesinde, Tolga Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Nazari, şu sözleri kaydetti:

"Kızımız Nasimgül’ün evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elinde bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı, eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim.”





“Kadının üzerine oturmuş şekildeydi”

Daşkıran ise yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken 'Dur, yapma’ diye bağırdık ama karşı taraftaki kişi hiçbir şekilde dinlemedi. Kadının üzerine oturmuş şekildeydi. Hüseyin onu üzerinden almak isterken bacağından yaralandı sonra bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım.

“O kadında kendi annemi gördüm”

Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi. Hayatım gözümün önünden geçti. Bu zamana kadar kimseye ne bir şiddette bulundum, kadına kıza şiddet göstereni de uyardım. Kesinlikle karşıyım kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım."

Tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, mayıs ayında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.