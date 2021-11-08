Eskişehir'de eşiyle tartışıp evini yakmakla tehdit eden şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de eşiyle tartışıp evini yakmakla tehdit eden şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verip, intihar etmekle tehdit eden Burak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaların ardından teslim oldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’nde oturan Burak D., boşanma aşamasındaki eşi F.D. ile tartıştı. Evi yakmakla tehdit etmesi üzerine F.D. evden ayrılırken, polis ekiplerine haber verdi.

POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Evin bulunduğu sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, giriş çıkışlara da güvenlik şeridi çekti. Ayrıca sokağa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Burak D., elindeki av tüfeğini camdan göstererek intihar edeceğini söyledi.

Eskişehir'de eşiyle tartışıp evini yakmakla tehdit eden şüpheliyi polis ikna etti VİDEO

TÜFEĞİ VERİP TESLİM OLDU

Zaman zaman evinin camından çıkarak bağıran Burak D., Özel Harekat ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek, tüfeğini verip teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Burak D., ifadesi alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.





































