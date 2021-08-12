Yaşadığı evi sigara imalathanesine dönüştüren şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla hijyen koşullarının hiçe sayılarak sigara yapımında kullanılan ürünlerin yerlerde, merdiven altlarında ve uygunsuz koşullarda muhafaza edildiği bir adrese baskın yaptı.

2 ADRESE OPERASYON

İkametini sigara imalathanesine dönüştürerek burada üretimi yapılan kaçak sigaraları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Eskişehir’de tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Eskişehir'de ev, sigara imalathanesine dönüştürüldü VİDEO











EVİNDEN KİLOLARCA TÜTÜN ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda 130 bin dal makaron, 30 bin dal sarılmış sigara, 320 adet mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü, 94 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalandığı öğrenildi.



