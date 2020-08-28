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    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü

    Kontrolden çıkıp, yol kenarındaki panoya çarparak devrilen otobüsteki 12 işçi de yaralandı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 10:20
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    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü

    Eskişehir-Ankara yolu otogar mevkisinde fabrika işçilerini taşıyan Mehmet İlik yönetimindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp, devrildi.

    Kazada yan yatan otobüsteki işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yol, kısmen kapanırken, trafik durma noktasına geldi.

    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü #1

    İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

    Savcılık ve polis ekiplerinin kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz’un cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı. Otobüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü.

    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü #2

    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü #3

    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü #4

    Eskişehir’de fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü #5

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