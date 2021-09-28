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    Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü

    Çalışmaları kontrol etmek amacıyla fabrikaya gelerek kapağı açık olan kuyuya düşen işveren ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 16:54
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    Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü

    Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın sahibi 60 yaşındaki Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada asit kuyusuna düştü.

    Olayı gören işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.

    İşçilerin kazayı ihbar etmesinin üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kuyudan çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ACI HABER HASTANEDE GELDİ

    Hastanede tedavi altına alınan Kurtuluş ile Karahüyüklü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #1

    İŞÇİLER KUYUDAKİ KOKUDAN ETKİLENDİ

    Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #2

    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #3

    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #4

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    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #6

    Eskişehir de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü #7

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