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Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü

Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü

Çalışmaları kontrol etmek amacıyla fabrikaya gelerek kapağı açık olan kuyuya düşen işveren ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.