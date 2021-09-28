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- Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü
Eskişehir'de fabrika sahibi ve işçi asit kuyusuna düşerek öldü
Çalışmaları kontrol etmek amacıyla fabrikaya gelerek kapağı açık olan kuyuya düşen işveren ve kendisini kurtarmaya çalışan işçi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 28.09.2021 - 16:46
- Güncelleme : 28.09.2021 - 16:54
Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın sahibi 60 yaşındaki Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada asit kuyusuna düştü.
Olayı gören işçilerden Erkan Karahüyüklü, Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.
İşçilerin kazayı ihbar etmesinin üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kuyudan çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ACI HABER HASTANEDE GELDİ
Hastanede tedavi altına alınan Kurtuluş ile Karahüyüklü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İŞÇİLER KUYUDAKİ KOKUDAN ETKİLENDİ
Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.