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    Eskişehir'de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi

    Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada, rögardan sızdığı tespit edilen gaz nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 14:04
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    Eskişehir'de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.

    İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    GAZ SIZINTISI 34 İŞÇİYİ ZEHİRLEDİ

    Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    3 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    İşçilerden 31’i, ilk müdahalelerinin ardından hastanelerden taburcu edilirken, servise alınan 3 işçinin tedavisi ise sürüyor.

    İşçileri zehirleyen gazı belirlemek için çalışma başlatan ekipler, fabrikanın gaz yolu bacasından çıkan buharın yağmur suyuyla birlikte rögarına indiğini ve biriken gazın da işçileri etkilediği ihtimali üzerinde duruyor.

    Eskişehir de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi #1
    Eskişehir de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi #2

    Eskişehir de fabrikadaki gaz sızıntısı 34 işçiyi zehirledi #3


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