Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
392.381
-0.53%
BTXN Coin
5.71
-5.14%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Eskişehir'de genç doktor lösemiye yenik düştü

    Geçen yıl doktor olarak göreve başlarken yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi konulan Selin Gizem Kıreli (31) yaşamını yitirdi. Acılı aile cenazede gözyaşlarına boğuldu.
    • 20.08.2022 - 16:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de genç doktor lösemiye yenik düştü

    Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde geçen yıl ilk ataması yapılan Dr. Selin Gizem Kıreli’ye iş için yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi kondu.

    Hemen tedavisine başlanan Kıreli’nin hastalığı çok hızlı ilerleyince Ankara’daki özel bir hastaneye yatırıldı.

    Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli dün hayatını kaybetti.

    Nakledilen ilikler çare olmadı

    Selin Gizem Kıreli’ye, tedavi sürecinde belirli aralıklarla babası ve erkek kardeşinden alınan ilikler nakledildi.

    Bu kez annesi Leyla Kıreli’den 3’üncü ilik nakli için hazırlık yapan Selin Gizem Kıreli’nin tedavisi için babası Mehmet Kıreli’nin evini satılığa çıkardığı öğrenildi.

    Ancak 3’üncü nakil gerçekleştirilemeden Kıreli, yaşamını yitirdi.

    "Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık"

    Lösemi hastası kızı İrem Tuzcu ile oda arkadaşı Selin Gizem Kıreli’nin cenazesine katılan Bülent Tuzcu, “Gizem, benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık. Kızımla beraber cenazeye geldik. ‘İlla gidecek misin kızım’ diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor. Her ikisi de kardeş gibi. Yan yana yattılar. ‘İlla gideceğim ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim göreceğim" dedi. O şekilde geldik biz de” dedi.

    Eskişehir de genç doktor lösemiye yenik düştü #1

    Meslektaşları da cenazeye katıldı

    Doktor Selin Gizem Kıreli’nin cenazesi, memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesi Yenice Mahallesi’ne getirildi.

    DHA'nın aktardığına göre cenazeye Kıreli'nin ailesi, akrabaları ve meslektaşları katıldı.

    Kıreli, Eski Camii de kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahalle Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.

    Eskişehir de genç doktor lösemiye yenik düştü #2

    Eskişehir de genç doktor lösemiye yenik düştü #3

    Eskişehir de genç doktor lösemiye yenik düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Beren Saat hayranlarını korkuttu
    Magazin

    Beren Saat hayranlarını korkuttu

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir