Eskişehir'de gurbetçilerden dondurma satışlarına katkı Eskişehirli esnaf Muzaffer Atik, gurbetçilerin gelmesi ile dondurma satışlarının arttığını ve durumdan herkes memnun olduğunu söyledi.

İHA

Yaz aylarında ülkesine gelen gurbetçiler, ekonomiye de katkı sağlıyor.

Özellikle sıcak havalar nedeniyle dondurmaya ilgi artarken, gurbetçilerin de tercihi bu yönde oluyor.

Günün öğle saatlerinde dışarıda olan yabancı turistler ve gurbetçiler dondurma almayı tercih ediyor.

"DONDURMA ALMADAN BU SOKAKTAN GEÇMİYORLAR"

Yerli halkın gurbetçiler kadar dondurma almayı tercih etmediğini dile getiren esnaf Muzaffer Atik, “Avrupalılar 2-3 top dondurma almadan gitmiyor. Ama bizim halkımız bir topu iki aromadan yapmamı istiyor. Uygun bir durum değil, ama ekonomik olsun diye müşteriyi kırmıyoruz. Açıkçası satışlarım yurt dışından gelen Türkler sayesinde iyi gidiyor.

Turistler çocuklarına dondurma almadan bu sokaktan geçmiyor diyebilirim. Bir top 30 lira, meyveli ve oreolu opsiyonları da mevcut. Toplamda 16 çeşit dondurma var. Bu haftalarda satışlarım gurbetçiler sayesinde çok güzel gidiyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)