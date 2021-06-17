Eskişehir’de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi

Elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen ve jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan şahsın aracından, bronz Meryem Ana heykeli ve bronz haç çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser bulunan E.Ç.’nin müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan E.Ç. bir süre izlendikten sonra savcılık talimatıyla Çifteler ilçesi kavşağında, kullandığı otomobille durduruldu.

TARİHİ ESERLER BULUNDU

Şüpheli E.Ç. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen bronz Meryem Ana heykeli ile bronz bir haç bulundu.

Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.





