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    Eskişehir'de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

    Alpu ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonunu çalıştıran şoför, bu sırada dönüş yapan bisikletliye çarptı. Bisikletli olay yerinde can verirken kamyon sürücüsü tutuklandı.
    • 14.05.2022 - 14:43
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    Eskişehir'de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

    Eskişehir'in Alpu ilçesinde 39 yaşındaki Ali Tinkabak, 34 BG 7646 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunu Kurtuluş Caddesi'nde ters şeritte yol kenarına park etti.

    Bir süre sonra aracın arkasından bisikletiyle gelen İbrahim Meher, dönüş yapmak istedi.

    Olay yerinde yaşamını yitirdi

    Bu sırada Tinkabak'ın çalıştırdığı kamyon, bisikletli Meher'e çarptı. Kamyonun altında kalan Meher, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

    İbrahim Meher'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Eskişehir de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti #1

    Kamyon şoförü tutuklandı

    Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ali Tinkabak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti #2

    Eskişehir de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti #3


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