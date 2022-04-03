Eskişehir'de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü

Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 seyyar satıcının tartışmasında kan aktı. Kurşunlanan bir kişi hayatını kaybederken, katil zanlısı kaçtı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 seyyar halı satıcısı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S. (46), panelvan araç içerisindeki İsa Demirci’ye (32) yanındaki silahla 6 el ateş etti.

KURŞUNLAR SIRTINA GELDİ

Mermilerden biri Demirci’nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sırtından yaralanan İsa Demirci ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri şüpheli Mustafa S.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.