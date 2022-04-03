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    Eskişehir'de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü

    Tepebaşı ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 seyyar satıcının tartışmasında kan aktı. Kurşunlanan bir kişi hayatını kaybederken, katil zanlısı kaçtı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 17:38
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    Eskişehir'de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 2 seyyar halı satıcısı arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S. (46), panelvan araç içerisindeki İsa Demirci’ye (32) yanındaki silahla 6 el ateş etti.

    KURŞUNLAR SIRTINA GELDİ

    Mermilerden biri Demirci’nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Eskişehir'de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü VİDEO

    Eskişehir de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü #1

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sırtından yaralanan İsa Demirci ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

    Polis ekipleri şüpheli Mustafa S.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Eskişehir de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü #2

    Eskişehir de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü #3

    Eskişehir de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü #4

    Eskişehir de halı satıcıları kavgaya tutuştu: 1 ölü #5


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