Dolar
6.9784
0.6417%
Euro
8.217
1.0017%
Altın
1950.69
-0.3936%
Borsa
1133.02
-1.7072%
G. Altın
436.804
-0.0146%
Bitcoin
77613.81
1.7327%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı

    Halk otobüsü şoförü, 'yol vermeme' meselesi nedeniyle satırla yaralandı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 17:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı

    Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü şoförü duraktan yolcu alırken, kimliği belirlenemeyen bir sürücü aracından indi.

    Otobüsünün 43 yaşındaki şoförü Mustafa Kızıldağ, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki duraktan yolcuları aldığı sırada aracından inen şahsın, kendisine yol vermediğini öne sürdüğünü aktardı.

    'YOL VERMEDİN' DİYEREK SATIRLA SALDIRDI

    Otobüs şoförünün yol vermemesi iddiasıyla, elindeki satırla şoförü ensesinden yaralayan şahıs, olayın ardından aracına binerek uzaklaştı.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Kızıldağ, tedavisinin ardından Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu.

    "ARAMIZDA TARTIŞMA OLMADI"

    Kızıldağ, emniyet müdürlüğünden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Şüpheli ile aramızda tartışma olmadı. Arabasından inip geldi bana satırla saldırdı. Duraktan çıktım, kırmızı ışıkta durdum. Yanımda şüpheli kişi otomobille duruyordu, arabanın içinden bana küfretti, 'Neden yol vermedin?' diye. El frenini çekti, yanında bir kadın da vardı. Gelip bana satırla saldırdı. Şikayetçi oldum, emniyet gerekeni yapacak."

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı #1

    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı #2

    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı #3

    Eskişehir'de halk otobüsü şoförü satırlı saldırıya uğradı #4

    Görüş Bildir