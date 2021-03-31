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    Eskişehir’de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı

    Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapan sürücü, karşı şeritten gelen çekiciyle çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaraladı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:29
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    Eskişehir’de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı

    Eskişehir'de, Alpu karayolunun 5’inci kilometresinde Hanifi Doğan, kamyonetiyle hatalı sollama yaptı.

    Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı.

    Çekiciye de arkadan gelen minibüs çarptı.

    Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti.

    5 KİŞİ YARALADI

    Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

    Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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