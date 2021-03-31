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- Eskişehir’de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir’de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapan sürücü, karşı şeritten gelen çekiciyle çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaraladı.
- DHA
- 31.03.2021 - 11:17
- Güncelleme : 31.03.2021 - 11:29
Eskişehir'de, Alpu karayolunun 5’inci kilometresinde Hanifi Doğan, kamyonetiyle hatalı sollama yaptı.
Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı.
Çekiciye de arkadan gelen minibüs çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti.
5 KİŞİ YARALADI
Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.