Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Bir sürücünün hatalı sollamasının ardından trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle tarlaya devrilen araçtaki karı koca hayatını kaybederken, diğer araçtaki 2 kişi de tedavi altına alındı.

Eskişehir Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu 3 kilometresinde, Habip Akkaya idaresindeki 03 UC 345 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Taşsöker idaresindeki 26 GL 552 kamyonet kafa kafaya geldi.

Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, otomobil ise takla atarak devrildi.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada, otomobilde bulunan Belkıs Taşsöker olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Mustafa Taşsöker ve kamyonette bulunan ağır yaralı halde bulunan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tıp Fakültesi'ne sevk edilen sürücü Mustafa Taşsöker, burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Öte yandan, kamyonette ağır yaralı halde çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Akkaya çiftinin düğün konvoyu ile birlikte Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.



