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- Eskişehir'de hayatında renk istediğini söyleyip evini yaktı
Eskişehir'de hayatında renk istediğini söyleyip evini yaktı
- İHA
- 20.10.2020 - 16:53
- Güncelleme : 20.10.2020 - 16:53
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokak'ta S.Ü. isimli ev sahibi, sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi.
Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine ev sahibi ikametten çıkmasını istedi, ancak Furkan T. evi boşaltmadı.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.’nin, dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil ikamette yangın çıkardığı öne sürüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin, çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
"RENKSİZ HAYATIMA RENK KATMAK İSTİYORUM"
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadesinde; ikamette bulunurken renksiz hayatına birazcık renk katmak istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi.
Öte yandan şüpheli Furkan T. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.