Eskişehir'de hediyelik eşya alırken bıçaklandı

Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya bakan Ömer Faruk K., arkasından gelen Tuncay O. tarafından bıçaklandı. Ömer Faruk K. yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan Eskişehir'e gelip yakınları ile gezen Ömer Faruk K. (20), hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu.

Bu sırada Tuncay O. (36), belinden çıkardığı bıçakla Ömer Faruk K.'ye arkadan saldırıp karnından bıçaklayarak kaçtı.

Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anlar kamerada

Ömer Faruk K. ile Tuncay O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü.

Şüpheli serbest bırakıldı

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede Tuncay O.'yu yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; olaya ilişkin soruşturma sürüyor.













