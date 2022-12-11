Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.857
0.05%
BTXN Coin
5.02
0.00%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Eskişehir'de hediyelik eşya alırken bıçaklandı

    Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya bakan Ömer Faruk K., arkasından gelen Tuncay O. tarafından bıçaklandı. Ömer Faruk K. yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.12.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de hediyelik eşya alırken bıçaklandı

    İstanbul'dan Eskişehir'e gelip yakınları ile gezen Ömer Faruk K. (20), hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu.

    Bu sırada Tuncay O. (36), belinden çıkardığı bıçakla Ömer Faruk K.'ye arkadan saldırıp karnından bıçaklayarak kaçtı.

    Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

    O anlar kamerada

    Ömer Faruk K. ile Tuncay O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü.

    Şüpheli serbest bırakıldı

    Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede Tuncay O.'yu yakalayıp gözaltına aldı.

    İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre; olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de hediyelik eşya alırken bıçaklandı #1

    Eskişehir de hediyelik eşya alırken bıçaklandı #2

    Eskişehir de hediyelik eşya alırken bıçaklandı #3

    Eskişehir de hediyelik eşya alırken bıçaklandı #4


    Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
    Gündem

    Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Şırnak'ta 220 kilo maddeyle yakalanan Iraklı tutuklandı
    3. Sayfa

    Şırnak'ta 220 kilo maddeyle yakalanan Iraklı tutuklandı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir