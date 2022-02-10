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    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı

    Kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde bir iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusunu sökerek çaldı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 17:13
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    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı

    Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 7 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, bir iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından yerinden sökülerek çalındı.

    Boruyu çalan şüpheli şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı ViDEO

     

    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı #1

    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı #2

    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı #3

    Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı #4


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