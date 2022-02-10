Kimliği belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde bir iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusunu sökerek çaldı.

Eskişehir Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 7 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, bir iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından yerinden sökülerek çalındı.

Boruyu çalan şüpheli şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir’de hırsız, yağmur tahliye borusunu çaldı ViDEO