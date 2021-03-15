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Eskişehir’de hırsızlar yarım ton titanyum tozu çaldı

Eskişehir’de hırsızlar yarım ton titanyum tozu çaldı

Uçak motoru parçası imalatında kullanılan yarım tonluk titanyum tozunu çalan iki kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tutuklandı.