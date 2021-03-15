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    Eskişehir’de hırsızlar yarım ton titanyum tozu çaldı

    Uçak motoru parçası imalatında kullanılan yarım tonluk titanyum tozunu çalan iki kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tutuklandı.
    • AA
    • 15.03.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 14:31
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    Eskişehir’de hırsızlar yarım ton titanyum tozu çaldı

    Eskişehir’de bir fabrikadan, 30 çuval içinde yaklaşık 500 kilogram titanyum tozu çalındı.

    KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadan çalınan tozların, uçak motoru parçası imalatında kullanıldığı belirtildi.

    Alınan ihbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, harekete geçti.

    KAMERALAR İNCELENDİ

    Çalışmalar kapsamında, bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı.

    Şüpheli olduğu tespit edilen şahısların kullandıkları araç belirlendi.

    ARAMALAR YAPILDI

    Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, olayla ilgili olduğu tespit edilen iki şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

    TİTANYUM TOZU ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda, çalınan yarım ton titanyum tozu ele geçirildi.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    2 şüpheli, adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Eskişehir’de hırsızlar yarım ton titanyum tozu çaldı #1

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